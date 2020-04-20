Kırşehir Valiliğinden sağanak yağış ve soğuk hava uyarısı

Kırşehir Valiliği hava sıcaklıklarından hissedilir derecede düşüş olacağı uyarısında bulundu.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden ülkemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve hafta boyunca yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde hafta sonuna kadar etkisini göstermesi, 22 Nisan Çarşamba günü yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde görülmesi ve hafta sonunda bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen, sıcaklık değişimi ve yer yer görülecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yayımlanacak olan meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önemlidir" denildi.

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