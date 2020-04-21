KAEÜ’sinde tez savunmaları AYDEP sistemi ile yapılıyor

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde tez savunmaları AYDEP sistemi üzerinden “Eğitim İçin Sınır Yoktur” sloganı ile yapılıyor.

AYDEP, Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden tüm derslerini canlı şekilde yürütmeye devam ediyor.

Uzaktan Eğitim Sistemi ile 17 Nisan 2020 tarihinde doktora tez savunması gerçekleştirildi. Savunma, iki akademisyeni başka üniversiteden olmak üzere beş jüri üyesinin katılımı ile gerçekleşti.

Koronavirüs salgını nedeniyle insan hareketliliğinin kısıtlandığı dönemde lisansüstü programlardaki derslerin ve tez çalışmalarının aksamadan devam etmesi memnuniyetle karşılanıyor.

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