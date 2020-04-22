Kırşehir Belediyesi, “Evlerimiz Okulumuz, Odalarımız Sınıflarımız” sloganı ile 23 Nisan’a hazırlık yaptı

Kırşehir Belediyesi, 23 Nisan için çocuklara evleri ve odalarını süslemeleri için Türk Bayrağı, Atatürk Portresi, Atatürk Rozeti ve Ay Yıldızlı balon yaptırarak dağıtımlarını yaptı.

Cacabey Meydanında ve belediyeye ait ekmek büfelerinde vatandaşa sunulan hediyeler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde yapılıyor.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ile birlikte yaptıkları toplantılar sonrasında covid19 salgını nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocukların evlerine belediye olarak gidip onlarla bayram coşkusunu paylaşmak istediklerini söyledi.

Belediye, 23 Nisan günü ise Kırşehir’li çocukların okudukları şiirleri anons sistemi ile halka duyurulacak.

Polat, “Belediye sosyal medya hesapları yanı sıra çocuklarımızın bizlere ulaştırdıkları süsleme ve görsellerde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. “Evlerimiz Okulumuz, Odalarımız Sınıflarımız” sloganı ile yola çıktık. TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle yapılan organizasyona destek verildi. 23 Nisan akşamı ise Kırşehir’de 4 farklı noktada havai fişek gösterileri olacak. Kırşehirli çocuklar, bayramı evlerinde de olsalar tam anlamı ile yaşayacaklar”dedi.

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