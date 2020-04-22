Değerler eğitiminin yer aldığı proje ile çocuklar "evde kal Türkiye" mesajı verdi Türkiyenin dört bir yanından öğrenciler, covid-19 salgını nedeniyle evde kal çağrısı yaptı

Kırşehir Doktor Meral Kılıçözü Anaokulu tarafından başlatılan ve değerler eğitiminin yer aldığı proje ile kamu spotu çekildi.

Farklı bölgelerden çocuklar, covid19 salgını nedeniyle ebeveynlere evde kal çağrısı yaptı.

Çocukların olumsuz davranışlarının yerini aldıkları değerler eğitimi ile ülkesine faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacını güden projede; "Çocukların sevgi, nezaket, sorumluluk, adalet, saygı değerlerini kazanmalarını sağlamak, ailelerin çocuklarının sadece akademik başarılarını önemseyip değerler eğitimini göz ardı ettiği bir dönemde de çocuklara değerler eğitiminin önemini kavratarak çocuklarda kalp ve aklın uyumlu çalışmasına rehberlik ederek çocukların hayal gücü ve düşünme becerilerini geliştirmek"hedefleniyor.

Projenin kurucuları Kırşehir Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu müdür yardımcısı Ferda Çanta ve Aydın Söke İmam hatip ortaokulu öğretmeni Yasemin Durukan proje ortakları ise Şükran Noyan,Ayşegül Yaman, Gülşah Nuray Taşkın, İmren Kümbül, Alice Tanasoiu ,Teodorecuscu Constanta, Hasan Ege,Havva Nur Dernek, Ayten Verep , Naila Abasova,Ángeles De Santiago, María Azor Mirón , Inês N , Ramona Jodar Casado, Aralık ayında başlayan proje Nisan ayı sonunda tamamlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.