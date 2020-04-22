Ahi esnafı, ramazan ayı öncesi alınan tedbir kararlarını destekliyor Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “Sıcak pide alımlarındaki yığılmalar alınan kararla önlenecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahi esnafı, ramazan ayı öncesi alınan tedbir kararlarını destekliyor Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “Sıcak pide alımlarındaki yığılmalar alınan kararla önlenecek”

İHA

– Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi esnafının bakanlıklar tarafından alınan ramazan ayı öncesi kararları kayıtsız şartsız desteklerini söyledi.

Ahi esnafı, ramazan ayı öncesi alınan tedbir kararlarını destekliyor Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “Sıcak pide alımlarındaki yığılmalar alınan kararla önlenecek”

– Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi esnafının bakanlıklar tarafından alınan ramazan ayı öncesi kararları kayıtsız şartsız desteklerini söyledi.
Toplumun ramazan ayında sıcak pide almak için iftar saatine yakın zamanlarda fırınlar önünde kuyruk oluşturduğunu belirten Öztürk, “İçişleri Bakanlığı Valiliklere gönderdiği genelge ile ramazan ayı tedbirlerini açıkladı. Bizlerinde istediği idi. Halk olarak sıcak pide alalım mantığı ile fırınlar önünde yığılmalar olacaktı. O yığılma, saat 17:30 itibari ile fırınların sıcak ekmek atmaması ile önlenecek. İftardan sonra ise fırınlar açık olarak çalışmalarını sürdürecek. Alınan tedbirler doğrudur”dedi.

Covid19 salgını nedeni ile zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci de birlikte aşacağız diyen Öztürk, “Ahi Esnafı alınan kararları kayıtsız şartsız destekliyor. Bu ülke bizlerin biz sosyal bir devletiz. İnsanın olduğu yerde elbette hatalar var ama biz hatayı en aza indirerek bu tedbirlere uymak zorundayız. Gelen genelgeleri ise Ahi esnafına mesaj yolu yada basın aracılığı ile bildiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Değerler eğitiminin yer aldığı proje ile çocuklar "evde kal Türkiye" mesajı verdi Türkiyenin dört bir yanından öğrenciler, covid-19 salgını nedeniyle evde kal çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Değerler eğitiminin yer aldığı proje ile çocuklar ...
Kırşehir Belediyesi, “Evlerimiz Okulumuz, Odalarımız Sınıflarımız” sloganı ile 23 Nisan’a hazırlık yaptı
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi, “Evlerimiz Okulumuz, Odalarımız ...
Koronovirüs fırsatçılarına karşı polis halkı broşürle bilinçlendirdi
YEREL HABERLER Koronovirüs fırsatçılarına karşı polis halkı broşürle ...
Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürle uyarı
YEREL HABERLER Polisten koronavirüs dolandırıcılarına karşı broşürle ...
KAEÜ’sinde tez savunmaları AYDEP sistemi ile yapılıyor
YEREL HABERLER KAEÜ’sinde tez savunmaları AYDEP sistemi ile ...
Kırşehir Valiliğinden sağanak yağış ve soğuk hava uyarısı
YEREL HABERLER Kırşehir Valiliğinden sağanak yağış ve soğuk hava ...
(Görüntülü) Hayırsever vatandaş, mahallelinin bin liralık bakkal borcunu ödedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayırsever vatandaş, mahallelinin bin ...
Çiçekdağı ilçesinde bir binada karantina uygulaması başlatıldı
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesinde bir binada karantina uygulaması ...
Hayırsever, mahallenin bin liralık bakkal borcunu ödedi
YEREL HABERLER Hayırsever, mahallenin bin liralık bakkal borcunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X