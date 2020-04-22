Kırşehir'de 2 binadaki 14 günlük karantina uygulaması sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kırşehir’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınan 2 binadaki uygulama sona erdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede Kırşehir Merkez Kervansaray Mahallesi'nde bulunan 2 blok halindeki bir sitede ikamet eden vatandaşların bazılarının yapılan kontrollerinde korona virüs (Covid19) vakasına rastlanılması nedeniyle 14 günlük karantina kararı verilmişti. 14 günün ardından karantina sona ererken, karantina süresince düzenli sağlık kontrolleri yapılan bina sakinlerinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.