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Jandarma 23 Nisan'da köylerde bayrak dağıttı

İHA

– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde köylerde bayrak dağıttı.

Jandarma 23 Nisan'da köylerde bayrak dağıttı

– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde köylerde bayrak dağıttı.
Jandarma ekipleri, ilçe merkezleri ve köylerde covid19 salgını kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara köylere giderek sürpriz yaptı.
Yanlarında askerleri gören çocuklar heyecanlanarak askerlerin verdiği Türk Bayraklarını alıp 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla süslenmiş jandarma araçları ile ilgilenen görevli personel 23 Nisan hakkında bilgi vererek çocuklarla bir süre sohbet etti.
Köylerde, çocukların ve halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde halk sosyal mesafe kurallarını uygulayarak fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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