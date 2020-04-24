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Sanatçı ve fenomenler 'Hatıran Yeter' şarkısı ile evde kal mesajı verdi

İHA

Sanatçı ve fenomenler 'Hatıran Yeter' şarkısı ile evde kal mesajı verdi

– Türkiye’nin farklı illerinden videokonferans yöntemiyle bir araya gelen sanatçı ve fenomenler, “Hatıran Yeter” şarkısı ile evde kal mesajı verdi.
Sanatçı ve fenomenleri bir araya getiren yönetmen Mustafa Sarıkaya, Ahmet Selçuk İlkan, Hakan Taşıyan, Nilgün Kızılcı, Oğuz Aksaç'ın da aralarında bulunduğu 34 yorumcu ve müzisyen ile irtibata geçerek sanatın evden de sürdürülebileceği mesajını vermek için proje başlattı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Kırşehir'in de aralarında olduğu farklı illerdeki sanatçılar, video konferans yöntemiyle sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait "Hatıran Yeter" şarkısını seslendirdi. Farklı illerden yorumlanan şarkıya bazı sanatçılar da keman ve bağlama gibi enstrümanları ile eşlik etti.
Covid19 salgını ile hayatın durma noktasına geldiğini ve bütün sektörlerin bu durumdan etkilendiğini ifade eden yönetmen Mustafa Sarıkaya, “Bu duruma bağlı tüm sektörler gibi bizim sektörde de her şey durma noktasına geldi. Evlerimizden kendi aramızda yaptığımız projelerimiz ile zaman geçirmeye çalışıyoruz. Ev stüdyomuzda Covid19 öncesi de 24 saatin yaklaşık yarı zamanını bu stüdyoda geçiriyordum. Sahne ve stüdyo emekçisi arkadaşlarımız elleri kolları bağlı şekilde beklemekte, bu duruma bağlı olarak da böyle bir proje yapma gereği hissettik” diye konuştu.
Kırşehir'den sanatçı İdris Altuner de korona virüs tedbirleri sürerken 34 sanatçının katıldığı projeye evinde enstrümanları ve yorumlarıyla destek sağladı. Şarkının bir kısmını tripot ve cep telefonu yardımıyla evinden yorumladığını anlatan Altuner, "Sanatçı ve solistlerin içerisinde yer aldığı devasa bir proje. Sanat adına dikkat çekmek, toplumsal anlamda yasaklar ve uyulması gereken izolasyon kurallarına bir nebze olsun işaret etmek, sanatın her şart ve durumda evden, sokaktan, oturulan yerden yapılabileceğini anlatmak adına çalışma yapıldı. Yönetmen Mutafa Sarıkaya da yaklaşık 40 sanatçıyı evinden haberdar edip, evinden telefon kayıtları ve teknolojik imkanlarla herkesi oturduğu yerden komuta etti. Proje 40'a yakın kişinin birbirine temas etmeden insanlarla gönül bağı kurmasına vesile oldu” dedi.

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