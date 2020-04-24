CHP milletvekili İlhan, belediye ile SGK arasında uzlaşmaya gidilmeli

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, belediye ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında uzlaşmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediyesi'ne bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Kırşehir Gıda Tem. Sos. Tes. Hizm. San. Tic. ve Ltd. Şirketi'nin Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş borcu nedeniyle Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kırşehir Belediyesi'ne ait gayrimenkullerin tamamına haciz takip işlemi başlatıldığını belirterek Belediye ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında mahsuplaşmaya gidilmesi gerektiği belirtti.

İlhan, Kırşehir Belediyesi taşınmazlarından bir miktarının Belediye meclisinden yetki alınarak teminat gösterildiğini ve borcun yapılandırılarak diğer taşınmazların tapu kütüğündeki şerhinin kaldırıldığını ifade etti.

Diğer taraftan yapılandırma işleminin yıllık yüzde 19 gibi çok yüksek bir faiz oranıyla gerçekleştiğini söyleyen İlhan, gerek Kırşehir Belediyesi’nin gerekse de alacaklı kurum olan SGK'nin mali istikrarının sağlanması amacıyla Kırşehir Belediyesi'ne ait 26 adet arsa vasıflı taşınmazın uzlaşma ve haczin kaldırılması amaçlı SGK'ye devri hususunda Kırşehir Belediyesi'nin teklifi olduğunu dile ifade etti.

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