Emektar site görevlisi karantinadaki 15 günü anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emektar site görevlisi karantinadaki 15 günü anlattı

İHA

Kırşehir'de, 80 dairenin olduğu 2 bloklu sitenin emektar görevlisi karantina günlerini ve karantinadan çıkıştaki heyecanı anlattı.

Emektar site görevlisi karantinadaki 15 günü anlattı

Kırşehir’de, 80 dairenin olduğu 2 bloklu sitenin emektar görevlisi karantina günlerini ve karantinadan çıkıştaki heyecanı anlattı.
9 Nisan tarihinde karantinaya alınan sitenin görevlisi Murat Öncül (46), 80 dairede yaşanılan süreci eşi ile marketten geldiği esnada öğrendiğini söyledi. Karantina haberinin duyulması ile birlikte sitede kısa süreli bir paniğin olduğunu anlatan Öncül, “Eşimle karantina uygulandığı gün marketten gelmiştik. Polisin site çevresinde güvenlik önlemleri aldığını gördük. Polis, Kırşehir Valiliği kararı ile binanın karantinada olduğunu ifade etti. Bazı site sakinleri heyecan ve panikle dışarı çıkmak istese de emniyet birimleri müsaade etmedi” dedi.

15 gün boyunca hem dezenfekte yaptı hem de site sakinlerinin taleplerini yerine getirdi
Karantina süresi boyunca 80 dairenin olduğu sitede dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapmaya çalıştığını anlatan Öncül, “Site sakinlerinin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması noktasında dışarıdan talep ettikleri ihtiyaçlar üst üste gelse de zorlukları çalışma ekibimizle birlikte aştık. Dışarıdan siteye gelen her şey girişte dezenfekte edildikten sonra siteye sokuldu. İnsanların temas ettiği her alan 15 gün boyunca dezenfekte edilerek ilaçlandı” diye konuştu.
Site sakinlerinin evlerinde balkon olmasının onları bir nebze olsa da rahatlattığını belirten Öncül, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:
“Site sakinlerinin evlerinde balkon olması onları biraz rahatlattı. Bana verilen dairede balkon olmadığından karantina süresi biraz zor oldu. Çocuklar kendi aralarında biraz kavga etti. İşimi yaptıktan sonra çocuklarla oynayarak günümüzü geçirdik. Akşam çöp saatinde çöpe çıktım, bloğun birini temizledikten sonra ekip arabası geldi. Karantina süresinin bittiğini söyledi. Heyecanlandım, diğer bloğun temizliğini yaptıktan sonra eşimi ve çocuklarımı alıp sitenin dışına çıkarak dolaştık. Şu anki halimizden memnunuz karantina bitti hastalık devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP milletvekili İlhan, belediye ile SGK arasında uzlaşmaya gidilmeli
YEREL HABERLER CHP milletvekili İlhan, belediye ile SGK arasında ...
Sanatçı ve fenomenler 'Hatıran Yeter' şarkısı ile evde kal mesajı verdi
YEREL HABERLER Sanatçı ve fenomenler 'Hatıran Yeter' şarkısı ile ...
Kırşehir'de karantinadan çıkan binada 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Kırşehir'de karantinadan çıkan binada 23 Nisan ...
Jandarma 23 Nisan'da köylerde bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Jandarma 23 Nisan'da köylerde bayrak dağıttı
Ahi esnafı, özveri ile desteğini sürdürüyor Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk “Virüs nedeniyle devletimiz yardımcı oluyor bizlerde desteğimizi sürdürmeliyiz"
YEREL HABERLER Ahi esnafı, özveri ile desteğini sürdürüyor Esnaf ...
Kırşehir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
YEREL HABERLER Kırşehir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X