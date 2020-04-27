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Milletvekili İlhan, sağlıkçı kimliği ile süreci takip ediyor

İHA

Milletvekili İlhan, sağlıkçı kimliği ile süreci takip ediyor

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, covid19 salgını sürecini milletvekilliğinin yanı sıra hekim kimliği ile de yakından takip ettiğini söyledi.
Pandemi halinde dünyaya yayılan salgınla ilgili mücadelenin Türkiye bölümünde ince ayrıntılar, harekete geçilmesi konular üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
İlhan, açıklamasında; "Hekim kimliği ile başından beri bütün sürecin takipçisiyim. Söz konusu süreçte tepeden tırnağa tüm yönleriyle toplumda olumsuz etki oluşturan durumlar karşısında değerlendirmeler ve ele alınması öncelik gerektiren her konuya dair paylaşımları yapıyorum. Salgına yönelik yapılan incelemelerdeki her tesbite ilişkin neden sonuç ilişkisi bağlamında yapılan araştırmaların ardından elde edilen verilerin bulguların da önemli yer tutuyor"dedi.
Covid19 salgını ile mücadelede ciddiyetin durumunun anlaşılması gerektiğine dikkati çeken milletvekili İlhan, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Yaşanılan sıkıntılı ve olağanüstü günlerde, covid19 salgını ile mücadele noktasında en önemli hususlardan birinin de durumun ciddiyetinin, gerek tüm kamu çalışanları gerekse de tüm vatandaşlarımız tarafından anlaşılmasıdır. Bilim Kurulu üyeleri üzerinden sürekli salgının bir iki hafta içinde pik yapacağını belirterek yönetmenin, toplumun motivasyonu ve morali açısından iyi olabileceğini ancak uzun vadede toplumu rehavete sürükleyebilecek bir yaklaşım olabilir. Neredeyse Sars virüsünden 10 kat daha öldürücü ve çok dirençli bir virüsle karşı karşıya olunduğu unutulmamalıdır. Salgının ne kadar süreceğiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün bile bir öngörüsü yok, bilim kurulu üyesinin de itiraf ettiği gibi aşı bulunsa bile milyonlarca doz üretecek kapasitemizin olmadığı açıklaması ve uyarısı da düşünüldüğünde durumun ciddiyetinin anlaşılması adına şeffaflığın çok önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır."

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