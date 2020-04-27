Yabancı öğrenciler "evde kal" çağrısı yaptı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler, hazırladıkları kliple "evde kal" çağrısı yaptı.

Nijerya, Türkmenistan, Sudan, Endonezya, Kırgızistan, Bosna Hersek, Afganistan, Gine ve Mısırlı öğrenciler, kaldıkları yurt ve evlerde cep telefonlarıyla hazırladıkları görüntüleri müzik eşliğinde birleştirerek, klip haline getirdi.

Korona virüs salgınına karşı "evde kal" mesajı verilen görüntülerde öğrenciler, sosyal mesafe ve maske takmanın önemine işaret ederken, gönül selamı olarak da bilinen ve geçmişte Ahiler arasında yaygın olan sağ elin kalbe götürülerek başın öne eğilmesi şeklindeki selamı da uyguladı.

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