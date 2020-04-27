Hayırseverden eğitime destek

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi’nin ek derslik inşaatının tamamlanmasına hayırsever desteği geldi.

Kırşehir'de, özel bir firma yetkilisi Vali İbrahim Akın ile bir araya gelerek ek bina inşaatının tamamlanması için protokol imzaladı. Yapımı devam eden ek derslik inşaatının tamamlanmasına yönelik Vali İbrahim Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve ilgili firma yetkilisi Halil İbrahim Badem arasında protokol imzalandı.

Vali Akın, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezimizin ek derslik inşaatının bir kısmının yapımını hayırsever iş insanı üstlendi. Firma sahiplerine eğitime göstermiş olduğu bu katkıdan dolayı teşekkür ediyor, tüm hayırseverlerimizden de destek bekliyoruz” dedi.

Tören, protokolün imzalanması ile sona erdi.

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