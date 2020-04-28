Kırşehir'de, köpeğin saldırdığı Afganistan uyruklu çocuk öldü

Boğaz ve eklem ağrıları olan kişi hastaneye gitmeli mi?

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<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de Afganistan uyruklu Sona Sarwan (4) evlerinin bahçesindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.<br>Bahçelievler Mahallesinde müstakil evde oturan Afanistan uyruklu çiftin kızları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Sarwan, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sarwan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-04-28 17:11:54<br>

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