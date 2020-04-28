KAEÜ merkez yerleşkesi meyve ağaçları ile yeşillendiriliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi(KAEÜ) Merkez Yerleşkesinde, Covid19 Salgınına karşı sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak, peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Baharın gelmesiyle birlikte, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde “Yeşil Bir Yerleşke” çalışmalarına başlanıldı. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığı tarafından yapılan peyzaj çalışması kapsamında üniversitede, yedi çeşit meyve ağacı toprakla buluştu.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi çevresine dikilen meyve ağaçları arasında hünnap, ceviz, vişne, kiraz, elma, armut ve zerdali bulunuyor. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirttiği açıklamasında, gelecek nesillere daha yeşil alanlar bırakmak için üniversitenin tüm yerleşkelerinde peyzaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.