Belediye tesislerinde salgın avantaja çevrildi

Kırşehir Belediyesi, Covid19 salgını nedeniyle evde kalma sürecini sosyal tesislerde yaptığı çalışmalar ile avantaja çeviriyor.

Kırşehir Belediyesine ait 3 tesiste çalışmalar salgın tehlikesi geçtikten sonra halkın hizmetine sunulmak üzere tadilattan geçirildi. Belediye tarafından Çukurçayır Mahallesinde bulunan ve bir dönem suyu çekilen hılla gölü, su seviyesinin artması ile şehrin yeniden gündemine geldi.

Belediye İşletme ve İştirakler Müdürü Arif Öztürk, belediye tesislerinde dış cephe çalışmasının yanı sıra mutfak envanterlerinin yenilenmesi, iç mekan çalışmaları yapıldığını sosyal tesislerin tamamının ise korunması adına kamera sistemleri ile takip edildiğini söyledi.

Öztürk, "Covid19 salgını kapsamında 22 Mart tarihinde sosyal tesislerimizi kapattıktan sonra kapalı kalınan süreci avantaja çevirerek gölde temizliğin yanı sıra su seviyesini de koruduk. Gölü vatandaşların hizmetine açmak adına kamelyalarla donatarak restoran tadilatlarını bitirdik. Önceki, dönemlerde özellikle yaz dönemlerinde gölde su kaybı ve kaçakların tespiti yapılarak sondaj kuyularında ki besleme ile göldeki su seviyesi daha da yükseltildi. Canlılar, doğa ve insanların avantajlı kullanımına bölgeyi kazandırdık. Covid19 salgını sonrası insanlara da göl içersin de olacak kamelyalarla da farklı bir konsept sunacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.