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Teşekkür mektupları ile karantina sürecini tamamladılar İngiltere’den gelen 252 Türk vatandaşının karantinası sona erdi

İHA

– Korona virüs salgını nedeniyle 15 gün önce İngiltere'den Kırşehir'e gelen 252 Türk vatandaşının karantina süresi doldu. Kırşehir'de, Fatma Bacı Yurdu'nda konaklayan 252 kişi odalarına yazdıkları teşekkür mektubu ile şehirden ayrıldı.

Teşekkür mektupları ile karantina sürecini tamamladılar İngiltere’den gelen 252 Türk vatandaşının karantinası sona erdi

– Korona virüs salgını nedeniyle 15 gün önce İngiltere’den Kırşehir’e gelen 252 Türk vatandaşının karantina süresi doldu. Kırşehir’de, Fatma Bacı Yurdu'nda konaklayan 252 kişi odalarına yazdıkları teşekkür mektubu ile şehirden ayrıldı.
Polisin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Kırşehir AFAD birimlerinin koordinesinde tahliyeleri yapılan 252 kişi otobüslerle memleketlerine gönderildi. Sağlık kontrolleri sonrası şehirden ayrılan 252 kişi kameralara Kırşehir’de, kaldıkları süreyi değerlendirdi.
Kırşehir’den memnuniyetle ayrıldıklarını belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bimacan Malkoç, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılandık. Allah razı olsun, çok memnunum, haklarınızı helal edin. Her gün farklı çeşitlerde yemekler yedik. Mektupta yazarak teşekkür ettim” dedi.
Türkiye’ye gelirken uçağın çok kalabalık olduğunu belirten ama Türkiye’de, sorun yaşamadığını ifade eden Nezahat Özdemir, “İlk günler biraz sorun oldu ama sonrasında hiçbir sorun yaşamadık. Her şey düşünülmüş, çok güzeldi” diye konuştu.
Kırşehir’den memnuniyetle ayrıldığını anlatan İlkay Önder, ise her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ve güzellikle karantina sürecini sonlandırdıklarını belirtti.
15 gün önce Ankara Esenboğa Havaalanı'na getirilen 252 kişi kara yolu ile Kırşehir'e geldikten sonra 14 gün boyunca karantinada kalacakları Fatma Bacı yurduna geniş güvenlik önlemleri altında yerleştirilmişti. Kırşehir’de, 252 kişi sosyal mesafe kurallarının uygulandığı otobüslerle Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Fatma Bacı Yurdu'nda tek kişilik hazırlanmış odalara sağlık kontrolleri yapılarak girişleri yapılmıştı. Karantina süreci sonrasında da korona virüs tedbirleri bırakılmadan memleketlerine gidecekleri otobüslere görevlilerin yardımları ile yerleştirildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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