KAEÜ’si 2 projesi ön kabul aşamasını geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KAEÜ’si 2 projesi ön kabul aşamasını geçti

İHA

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan 2 proje ön kabul aşamasını geçti.

KAEÜ’si 2 projesi ön kabul aşamasını geçti

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan 2 proje ön kabul aşamasını geçti.
Teknofest 2020 yarışması için ön kabul aşamasını geçen proje ile bilimsel bilgiye ve inovasyona önem veren üniversite, Türkiye’de teknoloji alanında her yıl düzenlenen ve bu yıl Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020’ye iki takımla katıldı. Bin 831 proje arasından ilk defa eğitim teknolojileri alanında düzenlenecek olan Teknofest 2020’ye “Ahiyenilikcimatvizyon4.0” ve “Dinamikİnovasyon4.0” takımları katılacak.
“bilgisayar tabanlı dinamik geometri öğretim materyalleri” ve “araştırılmış gerçeklik tabanlı dinamik geometri yazılımları” projeleri ile katılan KAEÜ’si, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
‘Emek ve Gayret’ başarıyı getirdi diyen KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, zor günlerden geçilen dönemlerde gelen başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Karakaya, “Özgün ve inovatif düşünmenin gücüne her zaman üniversite olarak inanıyoruz. Düşünen insanın dünyayı değiştirebileceğini söylüyoruz. Emek, gayret ve sonunda ortaya çıkan marifetin başarıyı getirdiğinden şüphemiz yok”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süleyman Doğan: "Türkçülük günü, Türklük ateşinin harlandığı bayramlaşmış gündür”
YEREL HABERLER Süleyman Doğan: "Türkçülük günü, Türklük ateşinin ...
CHP Milletvekili İlhan, "Veteriner hekimlerin özlük haklarında iyileşmeye gidilmeli"
YEREL HABERLER CHP Milletvekili İlhan, "Veteriner hekimlerin özlük ...
Teşekkür mektupları ile karantina sürecini tamamladılar İngiltere’den gelen 252 Türk vatandaşının karantinası sona erdi
YEREL HABERLER Teşekkür mektupları ile karantina sürecini ...
Ahi Evran Külliyesi girişine Atatürk’ün kahve içerken yapılmış heykeli koyuldu
YEREL HABERLER Ahi Evran Külliyesi girişine Atatürk’ün kahve içerken ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X