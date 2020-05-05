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Sağlık-Sen Başkanı Yücesan, "Maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"

İHA

Kırşehir SağlıkSen Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıkçılar için yaptıkları destek faaliyetlerini paylaştı.

Sağlık-Sen Başkanı Yücesan, "Maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"

Kırşehir SağlıkSen Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıkçılar için yaptıkları destek faaliyetlerini paylaştı.
Yücesan, "Sağlık alanında çalışan herkesin gönlünde taht kurmak için yola çıktık. Sloganımız 'benden iyi sağlık camiasını kimse düşünemez' oldu. Banka banka gezerek, maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"dedi.
Sendika olarak daima sağlıkçıların eksikleri ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çıktığımız yolda 6 bin 900 lira her sağlık çalışanına ödendi diyen Yücesan, "Sağlık çalışanlarının aldıkları promosyon yine Kırşehir'de harcandı. Bir nebze olsa da esnafa can suyu oldu. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor. Covid19 salgını ile birlikte tedbirlerin alınmaya başlandığı ilk günden itibaren Sağlık Müdürü Ali Bulut ile görüşmeler yaparak alınacak tedbirler ve sağlıkçı kazanımları için yola çıktık. Sağlık personelinin ihtiyaçları noktasında ise bir iş adamından alınan yaklaşık 300 bin liralık hediye çeki sağlık personeline dağıtıldı. Doktorlarımıza hediye paketleri, yurtlarda konaklayan sağlık personeline ise temel gıda ihtiyaçları ile birlikte siperlik maske ulaştırdık"diye konuştu.
Sendika Başkanı Yücesan, İl Sağlık Müdürlüğü ve Daire Başkanları ile uyumlu çalışma süreçlerini covid19 salgını sonrası normalleşmenin başlayacağı günlerde de yine sağlık alanında çalışan her personel adına aktif sürdüreceklerini belirtti.

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