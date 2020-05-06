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Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı Kırşehir'de karantinaya alındı Karantinaya alınan Orhan Gayretli, "Devletimiz, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş"

İHA

Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı Kırşehir'de karantinaya alındı Karantinaya alınan Orhan Gayretli, "Devletimiz, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş"

Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı Kırşehir'de karantinaya alındı.
Karantinaya alınan Türk vatandaşı Orhan Gayretli,uçak yolculuğundan karantina sürecine yerleşene kadar her ayrıntının devlet tarafından düşünülmüş olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Kırşehir'deki öğrenci yurduna getirilen 209 kişi Afad koordinesinde Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından kalacakları yurda geniş güvenlik önlemleri kapsamında yerleştirildi. Uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 209 kişi, polis eşliğindeki 10 otobüsle Kırşehir'e ulaştırıldı.
Ylculuğunun güzel geçtiğini ifade eden ve Maldivler'den gelen Baki Koç, "Yolculuğumuz güzel geçti sağ salim indik. Devletimize teşekkür ederiz. Allah, devletimize zeval vermesin"dedi. Devletin uçak yolculuğu dahil her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüğünü söyleyen Orhan Gayretli ise konuşmasında; "Maldivler'den gurup olarak geliyoruz. Sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Devletimizin uygulamalarını sosyal medya hesaplarından da takip ediyorduk. Uçak dahil herşey hesaplanmış"diye konuştu.
Covid19 tedbirleri kapsamında Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp yeni maskelere verilerek yurtlarda tek kişilik odalara yerleştirildi.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da gözetim altına alınan vatandaşlara destek sağlayacak. Karantinada Fatma Bacı Yurdunca kalacak vatandaşlar, ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra her türlü ihtiyacını Kırşehirli görevlilerle telefonla kurdukları irtibatlarla sağlayacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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