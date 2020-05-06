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TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini destekleyecek

İHA

– Yürütücülüğünü KAEÜ'si, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban'ın yaptığı 'Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor' projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini destekleyecek

– Yürütücülüğünü KAEÜ’si, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban’ın yaptığı 'Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor' projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.
TÜBİTAK tarafından kabul edilen 'Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor' Bilim Şenliği Projesine 18 bini aktif olmak üzere yaklaşık 40 bin kişi katılacak. Şenlikte; 45 atölye lideri, 4 konuşmacı, 23 rehber ve 1 sağlık personelinin görev alacağı 57 farklı etkinlik düzenlenecek. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Kurban, bilgi birikiminin bilime, biliminde hızla teknolojiye dönüştüğü günümüzde, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlamanın ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandırmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Kurban açıklamasında; "Kırşehir’de bilim, teknoloji, spor ve sanat etkinlikleriyle ilk defa kapsamlı olarak bilim şenliğine katılacak. Proje ile başta üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler olmak üzere farklı yaş ve eğitim düzeyindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin, etkinlikler ve atölyeler yoluyla eğlenceli şekilde aktarılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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