Kırşehirli emekli imam, karantina yurtlarını eleştirenlere mektupla cevap verdi

– Kırşehir’li emekli imam Kütahya’da geçirdiği 15 günlük karantina sürecini anlattı.

12 Mart tarihinde görevli gittiği Fransa’dan 23 Nisan tarihinde geldiği Türkiye'de karantinaya alınan Nevzat Soylu, karantina süreçlerini eleştiren insanların eleştirilerini neye göre yaptıklarını bilmediğini söyledi.

Fransa’da covid19 salgını kapsamında camilerin ibadete kapatılması sonrası Türkiye’ye dönen Soylu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi KYK kız yurdunda 15 günlük karantina sürecine alındı.

185 kişi ile birlikte tek tek odalara her türlü kontrollerin yapılarak insanların alındığını anlatan Soylu, “Sosyal medya hesapları üzerinden ve bazı haber sitelerinden yurtlarda rezillik başlıkları ile haberler okuduk. Okurken üzüldüm. Devletimiz, terliklerden havlulara hatta diş macunlarına kadar her şeyi düşünmüş. Bizler, sosyal medya üzerinden tepki gösteren insanların neye tepki gösterdiklerini anlamadık. Ben duyumlar üzerine değil yaşantılar üzerine konuşuyorum. Sabahlara kadar birileri açık arıyor ama anlatılanlar gibi değil, devlet yaşlısını kendine Avrupa ülkeleri gibi yük olarak görmüyor”dedi.



Avrupa Türk Federasyonu Camilerinde imam olarak görev yapan Soylu, karantina sürecinin de bitmesi ile birlikte hükümetin yaptığı çalışmaları eleştirenlere de yazdığı mektupla cevap verdi.

Soylu tarafından kaleme alınan mektup ise şöyle;

“Ben Emekli İmam Nevzat Soylu, bir haber okudum ve çok üzüldüm. Görev gereği eşimle Fransa’da bulunuyorduk. Virus yüzünden uçuş yasağı sebebiyle dönüş yapamadık. Nihayet Cumhurbaşkanımız, Allah hayırlı ömürler versin. Bizlerin Türkiye’ye dönmesi için talimat verdiler ve Kütahya da bir Yurtta kalıyoruz. Hayatta her zaman zorluklar olacaktır. Ekmek bile çiğnenmeden yutulmaz. Gelirken ufak tefek aksaklık oldu bu normaldir. Ama, bazı haberlerde tamamen yalan yanlı ve yanlış haberler veriliyor. Gelmeden A dan Z ye her şey hazırdı odamızda. Su bitmeden su, çay, kahve üç öğün yemek Kur’an , namazla istedik hemen getirdiler. Wifi sınırsız. Kantin hizmetiKargo Döviz bozdurma daha ne olsun kardeşim. 14 böyle 15.gün herkesi memleketine götürecekler ve bütün bunlar ücretsiz. Devletim var olsun. Başta Cumhurbaşkanım olmak üzere İçişleri bakanım, Sağlık bakanım sizlere minnettarız. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Vatan hainleri nankörlük etmeyin.”

