CHP Kırşehir milletvekili İlhan, "Virüsün kolay yayılmasını sağlayacak her esneklik risktir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Kırşehir milletvekili İlhan, "Virüsün kolay yayılmasını sağlayacak her esneklik risktir"

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, covid19 salgınında alınan esneklik çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, "Virüsün kolay yayılımını sağlayacak her esneklik büyük risk taşımaktadır"dedi.

CHP Kırşehir milletvekili İlhan, "Virüsün kolay yayılmasını sağlayacak her esneklik risktir"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, covid19 salgınında alınan esneklik çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, "Virüsün kolay yayılımını sağlayacak her esneklik büyük risk taşımaktadır"dedi.
İlhan, salgın sürecini TBMM milletvekilliğinin yanı sıra hekim kimliği ile yakın takip ettiğini belirttiği açıklamasında, "Halkın parlamentodaki temsili olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Salgın ortamının Türkiye’de oluşturduğu sosyal ve ekonomik yıpranmaya ilişkin önlemlere ve esnekliklere dair, hükümet bilim kurulu üyelerinin ortaya koyduğu detaylı çalışmaları içeren resmi raporlar çerçevesinde hareket etmeli"diye konuştu.
Virüsün kolay yayılımını sağlayacak her esnekliğin büyük risk taşıdığını belirten İlhan'ın açıklaması şöyle;
"Küresel ve dolayısıyla pandemi halini almış olan bir salgınla karşı karşıyayız. Bu süreçte başta hükümet ve tüm kamu niteliğine haiz tüzel kişilikler ve tüm vatandaşlarımız üzerine düşeni titizlikle uygulamak zorundadır. 2. dalgaya hazırlıksız yakalanmak şu ana kadar başta sağlık personelimizin, emniyet mensuplarımızın, belediye çalışanlarımızın, diğer tüm kamu görevlilerinin ve bu süreci sabırla mücadele ederek sürdüren vatandaşlarımızın fedakarlıklarını, uğraşlarını ve emeklerini boşa çıkaracaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehirli emekli imam, karantina yurtlarını eleştirenlere mektupla cevap verdi
YEREL HABERLER Kırşehirli emekli imam, karantina yurtlarını ...
TOBB tarafından finanse edilen Kırşehir AEÜ’si, kız öğrenci yurdu tamamlandı
YEREL HABERLER TOBB tarafından finanse edilen Kırşehir AEÜ’si, kız ...
Kırşehir Belediyesi 150. kuruluş yılını kutluyor
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi 150. kuruluş yılını kutluyor
Kırşehir'de 194 bin 780 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 194 bin 780 dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de yurda ...
TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini destekleyecek
YEREL HABERLER TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini ...
Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı Kırşehir'de karantinaya alındı Karantinaya alınan Orhan Gayretli, "Devletimiz, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş"
YEREL HABERLER Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı ...
Sağlık-Sen Başkanı Yücesan, "Maaş da promosyonu için adeta kendimizi parçaladık"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Başkanı Yücesan, "Maaş da promosyonu için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X