Pazar yerlerinde, züccaciye ve nalburiye maddelerin satışının yasaklanması kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pazar yerlerinde, züccaciye ve nalburiye maddelerin satışının yasaklanması kaldırıldı

İHA

Pazar yerlerinde, züccaciye ve nalburiye maddelerin satışının yasaklanması kaldırıldı

Covid19 salgını kapsamında pazar yerlerinde satışı yasaklanan züccaciye ve nalburiye malzemelerin satış yasakları kaldırıldı.
İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplandı.
Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirler, koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinden itibaren kaldırılabileceği değerlendirildi.
Değerlendirmeler kapsamında Mahalle ve Semt Pazarlarında;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile mahalle ve semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına, pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 12 sayılı, 01.04.2020 tarih ve 18 sayılı kararları ile mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymalarının sağlanmasına, Mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesine, kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282' nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi, kilit parke ve yol bakım ...
CHP Kırşehir milletvekili İlhan, "Virüsün kolay yayılmasını sağlayacak her esneklik risktir"
YEREL HABERLER CHP Kırşehir milletvekili İlhan, "Virüsün kolay ...
Kırşehirli emekli imam, karantina yurtlarını eleştirenlere mektupla cevap verdi
YEREL HABERLER Kırşehirli emekli imam, karantina yurtlarını ...
TOBB tarafından finanse edilen Kırşehir AEÜ’si, kız öğrenci yurdu tamamlandı
YEREL HABERLER TOBB tarafından finanse edilen Kırşehir AEÜ’si, kız ...
Kırşehir Belediyesi 150. kuruluş yılını kutluyor
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyesi 150. kuruluş yılını kutluyor
Kırşehir'de 194 bin 780 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de 194 bin 780 dekar tarım arazisi sulanmaya ...
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de yurda ...
TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini destekleyecek
YEREL HABERLER TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini ...
Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı Kırşehir'de karantinaya alındı Karantinaya alınan Orhan Gayretli, "Devletimiz, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş"
YEREL HABERLER Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X