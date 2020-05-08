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AK Parti’li Kendirli: “Kırşehir’e 400 yataklı hastane yapılacak”

İHA

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yapılacağını açıkladı.

AK Parti’li Kendirli: “Kırşehir’e 400 yataklı hastane yapılacak”

– AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir’e 400 yataklı yeni hastane yapılacağını açıkladı.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yabancı ülkelerin vatandaşları için tıbbı malzeme dahi temin edemediği dönemlerde Türkiye’nin modern hastaneler yaptığını ifade ederek, "Yabancı ülkelerin vatandaşları için maske, eldiven gibi en gerekli tıbbı malzemeleri bile temin edemediği bir dönemde, Türkiye modern hastaneler yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız Türkiye'yi her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çağ atlatan yatırımlarla tanıştıran AK Parti güvenmeye devam etsin” dedi.
Sağlık Bakanlığının 400 yataklı hastane yapılması onayını verdiğini belirten Kendirli, “Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, üçüncü basamak hastane statütüsüne geçmesi, yeni hizmet alanları ve bölümleri oluşturulması sebebiyle yetersiz kalması üzerine daha önce 150 yataklı ek bina yapımı konusunda alınan kararın, hizmetin bütünleşik ve daha iyi yürütülmesi için, revize edildi 400 yataklı modern hastane yapılması konusunda yeni bir karar alındı, hastanenin yatırım programına en kısa sürede alınacak” diye konuştu.
Yapılacak yeni hastanenin üçüncü basamak modern hastane statüsünde olacağını bildiren milletvekili Kendirli, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Hastanelerimizin zaten yatak kapasitesi sorunu yoktu, yatak kapasitesinden ziyade üçüncü basamak hastaneye dönüşüm sonrası yeni hizmet alanlarının karşılanamadığı, üçüncü basamak hastane ruhuna uygun modern binaya ihtiyaç duyuldu. Korona virüs salgınıyla mücadelede hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin değerinin bir kez daha anlaşıldı. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla 18 yıldır hizmete devam eden AK Parti, vatandaşının refahını yükseltmek, insanının aldığı her nefesin kalitesini artırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor.
Türkiye’de kendi halkına, kültürüne, insanının yaşantısına uzak kesimlerin her fırsatta batı hayranlıklarını dile getiriyor. Ancak yaşanan salgın günlerinde Batılı ülkelerin ne kadar aciz duruma düştüğünü hep birlikte gördük, görüyoruz. AK Parti’nin 18 yıllık iktidarında yaptığı yatırımlarla Türkiye artık sadece kendi vatandaşına değil 60’ın üzerindeki ülkede insanlara yardım elini uzatan, temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmuştur.”

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