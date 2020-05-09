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Gün doğumundan, gün batımına Seyfe Gölü'nde kuşlar renkli görüntüler oluşturdu

İHA

Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde kuşlar, gün doğumundan, gün batımına kadar renkli görüntüler oluşturdu.

Gün doğumundan, gün batımına Seyfe Gölü'nde kuşlar renkli görüntüler oluşturdu

Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü Kuş Cennetinde kuşlar, gün doğumundan, gün batımına kadar renkli görüntüler oluşturdu.
Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı ve amatör fotoğrafçı Ömer Çetiner, gölde çektiği fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayarak yeni tip korona virüs (covid19) salgını nedeniyle ziyarete gelemeyen doğaseverlere gönüllü hizmet veriyor. Seyfe Gölü Kuş Cennetini hafta sonlarında ziyaret eden Çetiner, saatlerce göl kıyılarında kalarak, sabah gün doğumu, gün içinde bin bir çeşit göçmen kuşların hareketleri ve yakamoz oluşturan gün batımının fotoğraf ve kamera görüntülerini çekiyor.
Çektiği fotoğraf ve görüntüleri Seyfe Gölü'ne gelemeyen ve salgının bitmesini sabırsızlıkla bekleyen doğa severlere paylaşan Çetiner, "Covid19 salgını nedeniyle hayatımızda olan kısıtlamalar Seyfe'de, kuşların hareketliliğini de gün boyu arttırdı" dedi. Kısıtlamaların uygulandığı bu günlerde Seyfe Gölünde oluşan güzelliklerin bölge halkını mutlu ettiğini belirten Çetiner, "Dünyada 4 adet göç yolu var. 2'si Türkiye'den geçiyor. 1'ide Seyfe Gölü Kuş Cennetinden geçmektedir. Gün doğumunu izlemek ayrı bir güzellik, gün içerisinde kuş hareketliliğini izlemek ayrı bir güzellik, gün batımında ise yakamozları izlemek ayrı bir güzellik" diye konuştu.
Göle yüzeysel su girişinin olmadığını da anlatan Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Yaz ayları ve buharlaşmanın etkisiyle göl, kuruma noktasına gelecek. Seyfe'de, oluşan güzelliklerin devam etmesi için yapılacak en önemli şey, göle yüzeysel su girişinin sağlanması ve göle su girişini engelleyen yada tehdit eden unsurların ortadan kalkması gerekir. Bilhassa Seyfe, Horla ve Malya pınarlarından yüzeysel su girişinin sağlanması lazım. Çünkü buradan su girişi olduğunda göl içinde oluşan adacıklar, turbalıklar ve sazlıklar kuşların saklanmasına barınmasına ve yuva yapmasına ortam oluşturuyor."

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