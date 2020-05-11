İşçi taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KırıkkaleKırşehir karayolu Özbağ Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında K.A. idaresindeki 34 UKC 49 plakalı minibüs, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Kazada, E.A., H.A., Z.A., Z.A., S.A., Z.A., M.A., S.A. ve M.A.,yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.