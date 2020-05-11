Kırşehir'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

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<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı.<br>Kaza, KırıkkaleKırşehir yolu üzerindeki Özbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Kemal Aldeniz'in kullandığı 34 UKC 49 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Kemal Aldeniz ile aynı aileden işçiler Emine, Hüseyin, Zeynep, Zeliha, Salih, Zehra, Melek, Sümeyye ve Mustafa Aldeniz yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 10 yaralıyı ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-05-11 15:47:46<br>

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