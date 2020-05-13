Covid-19 virüsünü fırsat bilip hırsızlık yaptılar 2 eğlence merkezi ve 1 kamu kurumdan hırsızlık yapan zanlı adliye girişinde gazetecileri tehdit etti

– Kırşehir’de 2 eğlence merkezi ve kamu kurumunda hırsızlık yapan zanlı, adliye girişinde kendini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinde meydana gelen olayda, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan 2 eğlence merkezi ve bir kamu kurumuna giren 2 kişi 70 bin lira değerindeki eşyaları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen H.Y.K. ve K.K.'yı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit eden 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, H.Y.K. ile K.K.’nin çaldıkları eşyalar da yeniden sahiplerine teslim edildi.

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