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Kırşehir’de, ‘Cücelik Virüsü’ uyarısı

İHA

– Kırşehir'in Kaman ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Behsat Bulanık, 'Cücelik Virüsü' uyarısı yaptı.

Kırşehir’de, ‘Cücelik Virüsü’ uyarısı

– Kırşehir’in Kaman ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürü Behsat Bulanık, ‘Cücelik Virüsü’ uyarısı yaptı.
Arpa ve buğday ekili alanlarda sarılık ve cücelik belirtileri gözlendiğini söyleyen Bulanık, “Yapılan incelemelerde ve Ankara Merkez Zirai Araştırma Enstitüsü analizlerinde hastalığın viral kaynaklı ‘Buğday Cücelik Virüsü' olduğu tespit edilmiştir” dedi. Tahıl türlerinin tamamında özellikle buğday, arpa ve yulaf tarlalarında etkisini daha şiddetli virüsün kendini göstermekte olduğunu belirten Bulanık açıklamasında; “Virüs yaprak biti türleri ile taşınmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu hastalığın ilçemiz tahıl üretim alanlarında olumsuz etkisini göstereceği beklenmektedir. Arpa ve Buğday ekili arazilerde yer yer lokal sarılık ve cücelik en tipik belirtilerdir. Aynı zamanda tek ve çok yıllık yabancı ot türleri ile çayır otlarında da enfeksiyona neden olabilmektedir. Hastalık nedeniyle yüzde 1133 oranı arasında verim kayıpları oluşabilmektedir. Cücelik virüs hastalıkları danenin yapısını doğrudan etkileyerek bin dane, hektolitre ağırlığı, gluten indeksi, değerlerinde önemli düşüşlere neden olmaktadır. Yaprak bitleri ile etkin bir şekilde taşınan bu virüs hastalıklarının 5 ayrı ırkı bulunmaktadır” diye konuştu. Virüse karşın etkili olabilecek önerileri de aktaran ilçe Tarım ve Orman Müdürü Bulanık, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Geç ekim yapılmalıdır. Mücadelede en etkin yoldur. Mibzer ile ekim Kasım ayına sarkıtılmalıdır. Hastalığa dayanıklı çeşitler seçilmelidir. Mutlaka ekim nöbeti uygulanmalıdır. Bu doğrultuda tahılyağ bitkisi, yem bitkisi ve tekrar tahıl sıralaması şeklinde üç yıllık ekim nöbeti uygulanmalıdır. Tarlaya üst üste buğday ekmekten veya buğday üstüne arpa, yulaf gibi bir başka tahıl ekmekten kaçınılmalıdır. Anıza ekim yapılmamalıdır. Yabancı otlar İle mücadele edilmelidir. Virüs hastalıklarını taşıyan yaprak bitlerine barınak görevi gören, yabancı otlarla mücadele edilmezse hastalık kaynağı ortamda varlığını sürekli koruyacak ve hastalık artacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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