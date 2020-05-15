Postacılardan anlamlı teslimat PTT-DER, ihtiyaç sahibi ailelere hediye çekleri taşıdı

PTT Çalışanları Derneği üyeleri Kırşehir’in Kaman ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere zarflar içerisinde hediye çeki taşıdı.

Yapılan anlamlı teslimat hakkında konuşan PTTDER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu, ailelerin ihtiyaçlarının fazla olmasından dolayı her ailenin kendi ihtiyacını karşılaması adına hediye çeki taşıdıklarını söyledi. PTTDER üyelerinin bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri en iyi bilen kişiler olduğunu belirten Tolga Tokluoğlu, "Türkiye’nin 4 bir yanındaki postacılarıyla gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ettik ve onların kapılarına hediye çekleri bırakıyoruz. İçlerinde para yüklü alışveriş kartları var ker ailenin ihtiyacı farlı olduğu için hazırkumaya paketi bırakmak istemedik. Bu sebeple hediye çeki bırakıyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

PTTDER, Kırşehir’de başlatılan faaliyetlerini Türkiye geneli ile birlikte yurt dışında da aktif olarak sürdürüyor.

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