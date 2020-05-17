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Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü, ölümünün 2. senesinde anıldı Kırşehir Belediyesi, Esnaf Odalarının olduğu sokağa Mustafa Karagüllü adını verecek

İHA

Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü, ölümünün 2. senesinde anıldı Kırşehir Belediyesi, Esnaf Odalarının olduğu sokağa Mustafa Karagüllü adını verecek

Kırşehir'de, Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü, ölümünün 2. senesinde mezarı başında anıldı.
Kümbetaltı Mezarlığında düzenlenen anma törenine Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kültür ve Turizm Müdür vekili Eyüp Temur, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve sevenleri katıldı. Kur’an Tilavetinin okunması ile başlayan programda Covid19 salgını nedeniyle fiziki mesafe kuralları uygulandı.
Ahi Baba lakaplı Mustafa Karagüllü’nün hayatının anlatılamaz olduğunu ifade eden Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, “Ahi Babayla 35 yıl, birlikte çalıştık. Ahi baba anlatılmaz yaşanır. Biz dolu dolu yaşadık. Kırşehir sevdalısıydı, Ahiliği kullandığı her kelimesinde belirtirdi. Türkiye’de, Ahiliği 81 il’e benimseten kişi oldu. TESK ve TESKOM Yönetimlerinde yer aldı. Esnaf Odaları ve Esnaf Kefalet Kooparatif Başkanlığı yaptı. Kullandığı Türkçe ise Kırşehir’in çok üzerindeydi” dedi.
Ahiliği ulusal ve uluslararası boyutta anlatan kişinin Mustafa Karagüllü olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuşmasında, “Ömrünü Ahiliğe vermiş Mustafa Karagüllü, ağabeyimiz, Ahiliğin ulusal ve uluslararası boyuta taşınmasında önemli katkıları olmuştur. Mustafa Karagüllü olmasaydı, Ahilik felsefesi Türkiye’de, bu gün geldiğimiz noktada olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Belediye Esnaf Odalarının olduğu sokağa Ahi Baba Karagüllü sokağı adını verecek
Esnaf Odalarının talebi ile ölümünün 2. yılında belediyenin Mustafa Karagüllü’nün adını belediyenin Esnaf Odaları Birliğinin olduğu sokağa adını vereceğini de belirten Öztürk, “Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnaf Odalarının ara sokağındaki caddeye Mustafa Karagüllü sokağı dedik. Belediye Meclisine sunuldu. Ölüm yıl dönümünde açılacaktı ama Covid19 salgını nedeniyle Ahilik Kutlamalarına ertelendi” diye konuştu.
Yapılan duanın ardından Mustafa Karagüllü'nün mezarına karanfil bırakılması ile tören sona erdi.

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