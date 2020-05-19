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Kırşehir protokolünden 19 Mayıs mesajı

İHA

Kırşehir protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Kırşehir protokolünden 19 Mayıs mesajı

Kırşehir protokolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, mesajında; Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan Anadolu’ya çıkarak Milli Mücadeleyi başlattıkları tarihi günün 101. Yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunun yaşandığını söyledi.
Vali İbrahim Akın'ın mesajı şöyle;
"Türk Tarihi için önemli bir başlangıç olan 19 Mayıs 1919 tarihi, esareti hiçbir suretle kabul etmeyen, vatan ve bayrak sevgisini her türlü değerin üstünde gören Türk Milleti’nin var oluş mücadelesinin ilk adımıdır. Nitekim Anadolu topraklarının işgal edilmesini kabullenemeyen ve kurtuluşu milli iradede gören Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının önderliğinde Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlarla tüm vatan sathına yayılmıştır. Neticede, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazandığı zaferlerle milletimiz halkın egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devletine ulaşmıştır. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği, milli bayram olarak kutlanan 19 Mayıs tarihi, istiklalimiz için milletçe ne kadar büyük bedeller ödediğimizi hatırlamamıza, genç nesillerin milli bilinç ve şuurla yetişmesine vesile olmaktadır. Her yıl yurdun dört bir tarafında gerçekleştirilen etkinliklerle gençlerimiz, milletimizin de katılımıyla 19 Mayıs’ı büyük bir coşkuyla kutlarken bu yıl dünyayı ve
ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle kutlamalar sınırlandırılmıştır."

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise '19 Mayıs ile birlikte toprakları zorla alınmak, halkı zincirlenmek, geleceği yok edilmek istenen milletimiz ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek varoluş mücadelesine başlamıştır. dediği mesajında; "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmış, bir ülkenin makus talihini değiştirmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanını seven kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hep birlikte tarihin akışını değiştiren, dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de Büyük Önder 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP milletvekili Metin İlhan'da yayınladıkları mesajlarında gençlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği milli mücadelenin önemine vurgu yaptılar.

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