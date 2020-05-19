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Karantina süreleri dolan 209 vatandaş iki coşkuyu bir arada yaşadı

İHA

Karantina süreleri dolan 209 vatandaş iki coşkuyu bir arada yaşadı

14 gün önce Maldivler'den gelen ve Kırşehir'de karantinaya alınan 209 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasını ve 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Kırşehir'de karantina altına alınan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs coşkusunu yurt görevlileri ile birlikte yaşadı. Saat 19.19'da kaldıkları yurdun pencerelerine çıkan vatandaşlar, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. 14 gündür Kırşehir Fatma Bacı Yurdu'nda kalan Cemile Kurtulan, yapılan her şey için yetkililere teşekkür etti.
Salgın hastalık nedeniyle Kırşehir'e misafir olarak gelenlerin 14 günlük karantina süresini sona erdirdiklerini ifade eden yurt yetkilileri de 19 Mayıs coşkusuna katıldı.
14 gün önce karantina süreci için Kırşehir'e gelen 209 kişinin ihtiyaçları Kırşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da gözetim altına alınan vatandaşlara destek sağlamış, vatandaşlara ücretsiz internet hizmetinin yanı sıra her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı.

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