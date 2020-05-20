Maldivler'den getirilen 209 Türk, memleketlerine uğurlandı

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)MALDİVLER'den Kırşehir'e getirilen 209 Türk vatandaşı, yurtdaki 14 günlük karantina sürecinin ardından otobüslerle memleketlerine gittiler. <br>Maldivler'de yaşayan 209 Türk vatandaşı, koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta Türkiye'ye getirilerek, Kırşehir'deki Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantinanın ardından 209 kişi, bugün evlerine gönderildi. Valizleriyle yurttan çıkanlar, otobüslere binerken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 14 gün karantina altında kalan Ertan Demirbilek, "Her şey çok güzeldi. Devletimizden Allah razı olsun. Böyle güzel bir tesiste bizi ağırladılar, kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-05-20 11:46:30<br>

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