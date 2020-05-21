Kırşehir Valiliği'nden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği, bayramda hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş olacağı uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Cuma, Cumartesi günü ile birlikte bayram süresince 1015 derece sıcaklık düşüşü beklenmekte olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklama ise şöyle; "Yurdumuzda etkili olan sıcak hava dalgasının bugünden itibaren (21 Mayıs 2020 Perşembe) etkisini kaybederek Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca Kırşehir ve çevresinde hissedilir derecede (10 15 )derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, 22 Mayıs Cuma günü Kırşehir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı, rüzgarın ise kuvvetli (40 60 kilometre saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (5070 kilometre saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Beklenen sıcaklık değişimi, kuvvetli rüzgar ve yer yer görülebilecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.