Kırşehir'de, hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kırşehir’de şarampole devrilen ticari araçta 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.E.’nin kullandığı 34 V 8435 plakalı araç Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Şahabettin Elçi, Mesut Elçi, Sabır Elçi ve Nazmi Elçi yaralandı. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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