Balkondan düşen kadın yaşamını kaybetti

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kırşehir'de, balkondan düştüğü ileri sürülen kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden İ.Ö., (62), apartmanın dördüncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düştü. 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan İ.Ö., sağlık görevlileri tarafından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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