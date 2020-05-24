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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19'u yendi, alkışlarla taburcu edildi

İHA

– Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 12 gün önce Covid19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan hasta alkışlarla taburcu edildi.

Covid-19'u yendi, alkışlarla taburcu edildi

– Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 12 gün önce Covid19 rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan hasta alkışlarla taburcu edildi.
Covid19 rahatsızlığı nedeniyle Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mehmet Öcal (38), 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Öcal, hastane personeli tarafından alkışlanarak uğurlandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine Akçakent’ten geldiği öğrenilen Mehmet Öcal, hastane personeline teşekkür etti. Hastane personeli ile birlikte çıkışında alkış tutan Öcal, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde şüpheli hastaların olduğunu fakat test sonuçları pozitif çıkan hastanın bulunmadığı, bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonrası toplum sağlığı açısından önemli bir gelişme kaydedileceği belirtildi.

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