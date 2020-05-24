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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sendika hastanede bayramlaştı, hemşireler aileleri ile telefonda görüştü

İHA

Kırşehir SağlıkSen Sendikası, Eğitim Araştırma Hastanesinde düzenledikleri bayramlaşmada sağlık çalışanlarına şeker ve kolonya ikramında bulundu. Covid19 servisinde görevli hemşireler ise aileleri ile telefonda bayramlaştı.

Sendika hastanede bayramlaştı, hemşireler aileleri ile telefonda görüştü

Kırşehir SağlıkSen Sendikası, Eğitim Araştırma Hastanesinde düzenledikleri bayramlaşmada sağlık çalışanlarına şeker ve kolonya ikramında bulundu. Covid19 servisinde görevli hemşireler ise aileleri ile telefonda bayramlaştı.
Kırşehir SağlıkSen Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bayram şekeri ve kolonyası Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde, Başhekim Yardımcısı Halim Koçpınar, Hastane Müdürü Ahmet Alan, SağlıkSen Sendikası Başkanı Yasin Yücasan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından görevde olan sağlık personeline dağıtıldı. Covid19 servisinde görevli ve Kırşehir'e yeni atanan hemşireler ise aileleri ile telefonda görüşüp bayramlaştı. Kırşehir'de 2 ay önce görevine başlayan ve ailesiz ilk bayramını geçiren Safiye Kabak (24) annesi ile yaptığı bayramlaşma sonrasında, "Ailemi çok özledim. İnşallah diğer bayramlarda bir arada olacağız. Covid servisinde çalışıyorum ama bu durumlarda geçecek" dedi. Ailesi Karaman'da olan ve çiftçilik yapan babası ile görüşen Sultan Özcan (26) ise, "Kırşehir'e 2 ay önce geldim. Bu süreç boyunca da ailemle görüşmedim. Ailemden ayrı geçirdiğim ilk bayramım inşallah diğer bayramlarda görüşürüz" diye konuştu.
Servislerin tek tek gezildiği ve kolonya şeker dağıtımının yapıldığı bayramlaşma da bilgilendirme yapan SağlıkSen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, "Pandemi ve covid servisinde gören meslektaşlarımızla görüşerek bayramlaştık. Salgın nedeniyle özellikle pandemi servisinde görev yapan arkadaşlarımızın büyük fedekarlıkları var bizlerde onların bu günlerinde yanlarında olmak istedik"ifadelerini kullandı. Sendika yönetimi ve hastane görevlilerinin de katılım sağladığı bayramlaşma programı, tüm servislerin gezilerek kolonya ve şeker ikramları sonrası son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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