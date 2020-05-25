Kırşehir'de kaybobolan yaşlı kadın, 24 saat sonra bulundu

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de kendisinden haber alınamayan Behiye Çağlar (68), 24 saat süren çalışmanın ardından bitkin halde bulundu.<br>Dün Bağbaşı Mahallesindeki evinden kızının yanına gitmek için ayrılan Behiye Çağlar'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri, yaşlı kadını bulmak için çalışma başlattı. Çağlar, yaklaşık 24 saat süren çalışmalar sonucu Kırşehir-Ortaköy yolu Güzler köyü civarında bir bataklıkta bitkin halde bulundu. Behiye Çağlar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-05-25 20:44:15<br>
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