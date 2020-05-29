Mucur'da bir köy karantinaya alındı

– Kırşehir’in Mucur ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Mucur ilçesine bağlı Asmakaradam köyünde yapılan incelemeler sonrasında İlçe Kaymakamlığı tarafından filyasyon çalışması başlatıldı. Asmakaradam köyünde sağlık kontrolleri ile birlikte giriş çıkışlar 14 gün süreli kapatıldı. Yapılan çalışmalar titizlikle takip edilirken bölge, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.