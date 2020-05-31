Kafası pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de evlerinin penceresinden dışarıya bakarken kafası demir parmaklıklara sıkışan Hira Şengül (2) itfaiye tarafından kurtarıldı.<br>Hira Şengül, Aşıkpaşa Mahallesi 8'inci Sokak'taki apartmanın birinci katında bulunan evlerinin penceresinden dışarıya bakarken, başı demir parmaklıkların arasına sıkıştı. Durumu fark eden baba Mehmet Şengül, kızını kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, demir parmaklıkları testere ile keserek Hira Şengül'ü kurtardı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurahman DULKADİR<br>2020-05-31 17:50:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.