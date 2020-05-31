Kafası pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de evlerinin penceresinden dışarıya bakarken kafası demir parmaklıklara sıkışan Hira Şengül (2) itfaiye tarafından kurtarıldı.<br>Hira Şengül, Aşıkpaşa Mahallesi 8'inci Sokak'taki apartmanın birinci katında bulunan evlerinin penceresinden dışarıya bakarken, başı demir parmaklıkların arasına sıkıştı. Durumu fark eden baba Mehmet Şengül, kızını kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, demir parmaklıkları testere ile keserek Hira Şengül'ü kurtardı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurahman DULKADİR<br>2020-05-31 17:50:51<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.