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Rektör Karakaya, “Yarın eğitime başlayacak gibi hazır olmalıyız”

İHA

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), korona virüs tedbirleri alınan ek önlemlerle sürdürülüyor.

Rektör Karakaya, “Yarın eğitime başlayacak gibi hazır olmalıyız”

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), korona virüs tedbirleri alınan ek önlemlerle sürdürülüyor.
KAEÜ’si, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sterilizasyon ekibi oluşturuldu. Sterilizasyon ekibi alınan tedbirler çerçevesinde giydikleri özel kıyafetlerle hijyen kurallarına uyarak merkez ve ilçe yerleşkelerde yer alan idari binalar, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, derslikler, kütüphane ve laboratuvarlar ile sosyal tesisler başta olmak üzere personel ve öğrencilerin ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.
Korona virüse karşı etkili ve dinamik bir süreç yönettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde tüm birimlerde eksiksiz uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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