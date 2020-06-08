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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye, Melikgazi Caddesinde düzenleme çalışmalarına başladı

İHA

– Kırşehir Belediyesi, yol iyileştirme çabaları kapsamında asfalt çalışmalarına Melikgazi Caddesi ile başladı.

Belediye, Melikgazi Caddesinde düzenleme çalışmalarına başladı

– Kırşehir Belediyesi, yol iyileştirme çabaları kapsamında asfalt çalışmalarına Melikgazi Caddesi ile başladı.
Belediye Medrese Mahallesi ve Melikgazi Caddesinde asfalt atımı için yol düzenleme çalışmalarına başladığını duyurdu.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “ Belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzce yürütülen Medrese Mahallesi, Melikgazi Caddesindeki çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından yollarda asfalt çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz”dedi.
Yapılan çalışmalarla birlikte şehrin modern bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Ekicioğlu, “Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile birlikte caddeler daha modern bir hale kavuşacak. Birçok alanda belediyemizce başlattığımız yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeyi daha kullanılabilir hale getireceğiz”diye konuştu.

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