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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrollü normale dönüş denetimleri yapılıyor 10 Farklı ekip, şehirde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi yaptı

İHA

Kırşehir'de, yeni normale dönüş takvimi ile Kırşehir Valiliği koordinesinde bilgilendirme ile denetimler başladı.

Kontrollü normale dönüş denetimleri yapılıyor 10 Farklı ekip, şehirde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi yaptı

Kırşehir’de, yeni normale dönüş takvimi ile Kırşehir Valiliği koordinesinde bilgilendirme ile denetimler başladı.
4 bin 300 noktada 21 bin afişle anlatılan yeni normale dönüş sürecinde Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte, Emniyet ekipleri, Sağlık ekipleri, TSO, Esnaf Odaları Birliği görevlileri de yer alıyor.
Kırşehir'de, semt pazarında yapılan denetimlerde görevli birimler, maske kullanımı, fahiş fiyat uygulaması, esnafın eldiven kullanımı ve sosyal mesafe alanlarını inceledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından iş kollarına göre sınıflandırılmış afişler, Kırşehir’de ESOB ve TSO tarafından finanse edildikten sonra esnafa ve vatandaş tarafından görülecek yerlere de asıldı.
Sağlık görevlilerinin ateş ölçümleri yaptığı pazar alanı girişinde polis ve bekçiler, güvenlik önlemleri aldı. Esnaflar denetimlerinde maskesi bulunmayan vatandaşları maske takmaları noktasında uyarıldı. Denetimler 15 günde bir olmak üzere belirli periyotlarda yapılacak. Türkiye’de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte görev üstlenen Ticaret İl Müdürlüğü Kırşehir Valiliği koordinesinde fahiş fiyat uygulaması başta olma üzere Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uygun hareket edilip edilmemesi ile ilgili denetimlerini sürdürecek.
Kırşehir’de, korona virüs salgını süresince 55 Eczane ile 15 Medikal ve maske, hijyen malzemeleri satan iş yerleri denetlenmiş 3 iş yeri hakkında fahiş fiyat uygulamasında işlem yapılmıştı. Market, manav ve bakkallarda yapılan denetimlerde ise 2 markete fahiş fiyat uygulamasından işlem 3 iş yerine ise uygunsuz etiket işlemi yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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