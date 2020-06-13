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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mucur ilçesi Asmakaradam Köyünde, karantina uygulaması kaldırıldı

İHA

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, korona virüs (covid19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Asmakaradam Köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Mucur ilçesi Asmakaradam Köyünde, karantina uygulaması kaldırıldı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, korona virüs (covid19) tedbirleri kapsamında karantinada olan Asmakaradam Köyünde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.
İlçeye bağlı 70 haneli Asmakaradam köyünde, bir kişinin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karantina kararının süresi sona erdi. Karantina sürecinde sağlık ekiplerinin yaptığı testlerin negatif çıkması üzerine karantina uygulaması tamamlandı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29 Mayıs'ta Asmakaradam Köyünde karantina uygulaması kararı almıştı.

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