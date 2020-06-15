Kırşehir'de il emniyet müdürü ve kaymakam koronavirüse yakalandı

<br>Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı.<br>İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir'in Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Emniyet Müdürü Türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Korkusuz'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Türesin ve Akpınar tedaviye alındı. Emniyet Müdürü ve ilçe kaymakamının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR<br>2020-06-15 16:03:45<br>

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