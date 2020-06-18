Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, Adana Cumhuriyet BaşSavcılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile Kırşehir Cumhuriyet Başsasvcısı Bilal Gümüş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

HSYK'nın sitesinde duyurulan kararname ile 4 bin 261 idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısının görev yerinde değişim oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gümüş'ün yerine ise Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Başsavcı olarak atandı.

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