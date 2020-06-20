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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelinde pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu

İHA

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son zamanlarda şehirde artış gösteren Covid19 salgınına karşı belediye personelinde pozitif vaka olmadığını belirtti.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelinde pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son zamanlarda şehirde artış gösteren Covid19 salgınına karşı belediye personelinde pozitif vaka olmadığını belirtti.
Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi'nin salgın hızı artış göstermeden şehirde gerekli tedbirleri aldıklarını belirttiği açıklamasında; “Şehrimizin hemen her yerinde dezenfektan çalışmasını başlattık. Kırşehir Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşları da dezenfekte ederek koron avirüse karşı mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdük. Vatandaşın maske bulmakta sıkıntı çektiği dönemde Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 220 bin maske üreterek halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve kamu kurumlarında dağıtarak maske ihtiyacını giderdik” dedi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezenfektasyon tünelleri imal ederek, şehrin muhtelif noktalarına yerleştirdiklerini anlatan Ekicioğlu, açıklamasında; “Vatandaşların etkin bir dezenfekte işlemine tabi tutulmasını da sağladık. Kırşehir Belediyesi olarak koronavirüse karşı en etkin mücadele ettik. Gerek şehir merkezinde gerekse bünyemizde hizmet veren birimlerimizde bu ölümcül virüse karşı alınabilecek tüm önlemleri almış durumdayız. Bin 200 kişinin çalıştığı Kırşehir Belediyesi bünyesinde hiç bir personelimizde bugüne kadar herhangi bir pozitif vaka ile karşılaşmadık. Bundan sonra da karşılaşmamak umudu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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